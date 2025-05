Alex Poatan lamenta ato de vandalismo em sede de seu projeto social: "Me desanima"

No início de abril, Alex Pereira iniciou uma obra importante para o seu legado. Disposto a ajudar a sua comunidade em São Bernardo do Campo (SP), 'Poatan' reformou um espaço para servir como um projeto social voltado para crianças e jovens da região do bairro do Batistini. Com a reformulação recém-concluída, o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC sofreu um baque ao se deparar com as paredes do instituto pichadas.

Através da ferramenta 'story' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), Poatan não escondeu sua frustração com o ato de vandalismo. Aparentemente desanimado com a notícia, o astro do Ultimate questionou seu investimento milionário na região. Mesmo com uma causa nobre em pauta - oferecer aulas de inglês, treinos de lutas e outras atividades educacionais para jovens -, Alex parece desmotivado a seguir adiante com a ideia.

"Estou fazendo um projeto social no bairro onde nasci, onde já gastei mais de R$ 3 milhões para ajudar a comunidade. A obra foi finalizada ontem e hoje me deparo com o muro pichado. É esse tipo de atitude que me desanima! O que dá vontade é de investir meu dinheiro para ter um retorno e garantir o futuro dos meus filhos", lamentou o striker paulista em suas redes sociais.