Refém de Jon Jones? Alexander Volkov expressa frustração com situação dos pesos-pesados

A indefinição no topo da divisão dos pesos-pesados do UFC não influencia na carreira apenas dos envolvidos, no caso Jon Jones e Tom Aspinall, mas também atrapalha o planejamento dos rivais. É neste cenário que se encaixa o gigante russo Alexander Volkov, top 3 do ranking e mais um indivíduo frustrado com a 'novela' que parece travar a categoria mais pesada do Ultimate.

Em recente entrevista ao site 'ChampionAT', Volkov deixou clara sua irritação com a demora na realização da tão aguardada disputa entre os campeões Jon Jones (linear) e Tom Aspinall (interino), pela unificação do título peso-pesado do UFC. Isso porque o russo entende que o atraso, que estaria sendo motivado por 'Bones', pode, inclusive, ser um fator determinante para impedir sua chegada no topo.

"Como lutador, claro, eu tenho uma opinião negativa sobre o atraso da luta Jones vs Aspinall, porque minhas chances de lutar pelo título estão ficando menores, e o tempo está se esgotando. Em outras categorias de peso, há uma verdadeira esteira rolante de lutas. É por isso que estou infeliz. Eu teria tido a chance de me testar em uma luta de título há muito tempo se não fosse por Jon Jones", lamentou Volkov.