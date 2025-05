Brasil em destaque! Bia Ferreira e Keno Marley lideram card de empresa de Jake Paul

Os boxeadores brasileiros Beatriz Ferreira, Keno Marley e Luan Medeiros ganharam destaque na promoção de um evento da 'Most Valuable Promotions' - empresa fundada pelo youtuber Jake Paul (veja abaixo ou clique aqui). O trio 'brazuca' vai entrar em ação no show sediado em Orlando, na Flórida (EUA), no próximo dia 7 de junho.

Atual campeã mundial peso-leve (até 61,2 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), Bia Ferreira colocará seu cinturão em jogo contra a argentina Maria Ferreyra, em um duelo de invictas. A brasileira - medalhista de prata e bronze nos Jogos Olímpicos - possui um cartel profissional de 6 vitórias e zero derrotas, enquanto sua adversária chega embalada por 11 triunfos consecutivos, sem reveses, na carreira.

Estreia profissional

Se Beatriz já alcançou o tão sonhado título mundial, Keno Marley vai iniciar sua trajetória no boxe profissional no 'Most Valuable Prospects 13: Championship Edition', dia 7 de junho. O pugilista baiano, que assinou contrato com a empresa de Jake Paul em abril, vai medir forças com o americano Sean Sparks, em um combate válido pelo peso-cruzador (até 90,7 kg).