Preocupa? Merab Dvalishvili sofre lesão às vésperas de luta no UFC 316

Revanche ameaçada?

Resta saber se a possível lesão sofrida por Merab Dvalishvili vai obrigar o UFC a cancelar a aguardada revanche entre o georgiano e Sean O'Malley. No primeiro embate entre os dois, em setembro do ano passado, 'The Machine' levou a melhor na decisão unânime dos juízes e se sagrou campeão peso-galo do Ultimate.

Plano B?

Caso a saída do campeão do UFC 316, de fato, se confirme, a organização teria pouco tempo para pensar em uma substituição de última hora. Uma opção - levando em conta os pesos-galos presentes no card do evento - seria promover Mario Bautista ou Patchy Mix para duelar contra Sean O'Malley na vaga de Merab Dvalishvili, talvez com um cinturão interino em disputa ou apenas para manter o astro americano no show.

Merab Dvalishvili injures his toe just 2 weeks out from the Sean O'Malley rematch ?

"It's okay, I'm gonna cut it off."