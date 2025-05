Favorito ao title shot, Movsar Evloev indica que foi preterido pelo UFC

"Se você é um lutador do UFC e acredita que é o melhor do mundo, então, você tem que lutar toda luta que eles joguem para você, sem risco, sem recompensa. Vejo vocês em julho, vamos lá! #AbuDhabi Obrigado, campeão (Alexander Volkanovski), por tentar lutar comigo. Eu vou lutar em julho e você luta em setembro. Espero que nós dois ganhemos e possamos nos encontrar em dezembro", publicou Evloev.

Preterido novamente

Caso se confirme, esta não será a primeira vez que Movsar é preterido pelo UFC na hora de definir o próximo ganhador do 'title shot' na divisão dos penas. Na última disputa de título na categoria, após o ex-campeão Ilia Topuria vagar o cinturão, o Ultimate optou por escalar o veterano Alexander Volkanovski, ex-soberano da classe de peso, e o brasileiro Diego Lopes, que vinha em ascensão, mas já havia perdido para o próprio Evloev em sua estreia na organização.

Volkanovski vs Rodriguez e Evloev vs Pico

A manifestação do atleta russo nas redes sociais dá ainda mais força para as especulações sobre o interesse do UFC em promover uma revanche entre o campeão Alexander Volkanovski e o mexicano Yair Rodriguez, pelo título dos penas, na edição de número 320, que deve acontecer no dia 13 de setembro, no México. Outro rumor que parece se confirmar é a escalação de Movsar Evloev como adversário do recém-contratado Aaron Pico, ex-lutador do Bellator, para o card do UFC Abu Dhabi, em julho.

