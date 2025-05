Ex-campeões do Bellator reforçam card do primeiro evento da PFL África

Depois de ter sua data alterada, o evento de estreia da PFL África ganhou reforços de peso para o seu card. Os ex-campeões do Bellator AJ McKee e Corey Anderson foram adicionados à programação do show marcado para acontecer no dia 19 de julho, em Cape Town (Cidade do Cabo), na África do Sul. O anúncio foi feito pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Ex-detentor do cinturão peso-pena (66 kg) do Bellator AJ McKee medirá forças com o atleta do Daguestão (RUS) Akhmed Magomedov, que é dono de um cartel de 11 vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e apenas uma derrota no MMA profissional. Por sua vez, Corey Anderson - último campeão meio-pesado (93 kg) do Bellator antes do evento ser extinto após sua aquisição pela PFL - também terá pela frente um rival russo, Denis Goltsov, vencedor do GP peso-pesado 2024 da Professional Fighters League.

Card estrelado

Além dos combates recentemente adicionados e do início dos torneios peso-galo (61 kg) e peso-pesado, contando apenas com atletas africanos, o primeiro evento da PFL na África terá duas atrações de destaque entre as lutas principais. No 'co-main event', a estrela britânica Dakota Ditcheva enfrentará a americana Sumiko Inaba. Já no 'main event' do show, o campeão peso-médio (84 kg) Johnny Eblen será desafiado por Costello van Steenis, com o cinturão até 84 kg da entidade em jogo.