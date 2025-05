Ex-campeão do UFC ironiza indefinição sobre futuro de Jon Jones: "Quem se importa?"

A novela sobre o eventual retorno de Jon Jones ao octógono parece não ter fim. E a indefinição que gira em torno do assunto tem tirado os fãs de MMA do sério. Mas a frustração com a situação não está atrelada somente aos torcedores, mas também aos lutadores profissionais. Além, claro, de Tom Aspinall - principal interessado no futuro de 'Bones' -, Robert Whittaker também analisou o cenário. Sem papas na língua, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC questionou a relevância do americano na atual conjuntura do Ultimate.

Em recente participação no 'MMArcade Podcast', o australiano sinalizou que a demora para definir seu próximo passo pode, com o passar do tempo, minimizar a relevância de Jones, apesar de seus feitos inquestionáveis na liga. Com uma média de uma luta por temporada nos últimos dois anos e sem perspectiva de voltar à ativa, o americano, campeão linear dos pesos-pesados, poderia, inclusive, ter seu cinturão retirado pelo UFC - ao menos no entendimento de Whittaker.

"Sinceramente, quem se importa agora? (com o futuro de Jones). Chega. Chega de esperar. Estou farto e honestamente, todo mundo enchendo o saco dele e alfinetando e tentando tirá-lo do sério é ainda pior, ao meu ver. Já chega disso também, simplesmente chega. Não sei como o Jones ainda detém o título. Sei que já disse há alguns meses: 'Ninguém vai tirar (o cinturão) do Jones, não se pode fazer isso com ele'. Mas cara, qual é, você está de brincadeira agora", opinou Robert.