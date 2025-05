Carlos Prates surge inconsolável após derrota para Ian Garry no UFC; veja

Carlos Prates comoveu fãs e membros da comunidade do MMA ao publicar, em seu canal no 'Youtube', um vídeo emocionante nos bastidores de sua última luta. Visivelmente abalado, o brasileiro aparece inconsolável ao comentar a derrota para Ian Machado Garry no UFC Kansas City, resultado que encerrou sua invencibilidade na organização (veja o vídeo abaixo ou clique aqui).

A gravação, feita logo após o combate, mostra o lutador lidando com o peso do insucesso em um momento decisivo de sua trajetória. Em meio à emoção, ele desabafa sobre a frustração com o desempenho e reconhece a responsabilidade pelo resultado.

"Foi mal, Criszinho . Perdi a briga", lamentou, sem conter os sentimentos.