Belal Muhammad define alvo e data para retorno após perder título do UFC

"Eu vou ser o cara que conquista o cinturão de novo. Estou a uma luta de conquistar o cinturão. Quando eu olho para o cenário da divisão, quando penso em quem poderia ser (meu próximo adversário), obviamente, eu acho que vai ser o Kamaru, se ele passar pelo Buckley. Você tem Ian Garry, você tem (Sean) Brady, até o Buckley, se ele vencer. Se eles fizerem Jack (Della Maddalena) vs Islam (Makhachev), o próximo (desafiante) vai ter que vencer uma (luta). Para mim, o mês dos sonhos seria outubro. Mas não tão longe quanto Abu Dhabi", declarou Belal.

Desafetos

A rixa entre Belal Muhammad e Kamaru Usman teve início com uma simples troca de provocações entre os dois rivais de divisão. Porém, o clima de rivalidade esquentou de vez no ano passado, quando os dois se estranharam durante as gravações de um episódio do podcast 'Pound 4 Pound' - apresentado pelo nigeriano e por Henry Cejudo.

Segundo os relatos, na ocasião, Belal e Usman chegaram às vias de fato, mas foram separados com a ajuda da produção do podcast e de Cejudo. Desde então, a expectativa por uma possível disputa entre os desafetos dentro do octógono tem aumentado dentro da comunidade do MMA.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok