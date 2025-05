UFC Xangai! Ultimate anuncia retorno à China com evento em agosto

Disputa de título?

Principal estrela do MMA chinês na atualidade, Zhang Weili já revelou que gostaria de defender o cinturão peso-palha (52 kg) em seu país natal. Provável adversária da campeã, Virna Jandiroba já abriu as portas para tal cenário. O grande impeditivo para que 'Magnum' entre em ação no UFC Xangai, entretanto, é a natureza do evento que, a princípio, não prevê disputas de título.

Raramente o Ultimate posiciona combates que colocam cinturões em jogo em shows 'Fight Nighs'. Tais confrontos entre campeões e desafiantes costumam ser promovidos nos cards numerados, com vendas de 'PPV'. Caso Weili realmente fique de fora do UFC Xangai, outros nomes de destaque no país ganham ainda mais força como candidatos a protagonistas: Song Yadong, Yan Xiaonan e Zhang Mingyang.

