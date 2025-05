Nova data! Após polêmica médica, Rodolfo Bellato enfrenta Paul Craig no UFC Atlanta

O duelo entre os meio-pesados (93 kg) Rodolfo Bellato e Paul Craig finalmente tem nova data para acontecer. Após ser cancelado minutos antes das entradas no UFC Vegas 106, o combate foi oficialmente reagendado para o dia 14 de junho, no UFC Atlanta, evento que será realizado na State Farm Arena.

A luta, que anteriormente seria o 'co-main event' no UFC Apex, foi retirada do card pela Comissão Atlética de Nevada (NAC), após os médicos identificarem sinais visíveis de herpes no rosto do brasileiro. A situação causou surpresa nos bastidores e tirou de cena uma das atrações mais aguardadas da noite.

A nova data foi divulgada inicialmente pelo escocês durante sua participação no podcast 'Leather'd'. Mais tarde, o próprio Bellato confirmou a informação em suas redes sociais. Ex-campeão interino da LFA, o brasileiro chegou ao UFC após se destacar no Contender Series. Em sua estreia oficial na organização, venceu Ihor Potieria por nocaute e garantiu um bônus de 'Luta da Noite'. Em fevereiro deste ano, empatou em luta equilibrada contra Jimmy Crute no UFC 312.