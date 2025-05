Jon Jones reage com dureza a Tom Aspinall e tensão aumenta no UFC: 'Cale a boca'

A tensão entre Jon Jones e Tom Aspinall ganhou força nos últimos dias. O atual campeão linear dos pesos-pesados do UFC respondeu de maneira direta e incisiva as recentes declarações do detentor do cinturão interino da categoria.

Durante entrevista ao canal do ex-lutador Demetrious Johnson no 'Youtube', Aspinall demonstrou frustração com a estagnação da divisão e afirmou que já não faz questão de enfrentar o veterano. Segundo ele, seu foco agora é ser reconhecido como o verdadeiro campeão.

"Estou inativo há quase um ano e estão me falando para esperar. Eu não ligo sobre lutar com Jon Jones, eu só quero ser o campeão linear", declarou o britânico.