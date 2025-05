Hall da Fama do UFC, José Aldo recebe homenagem do Flamengo

Torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo, José Aldo recebeu uma bonita homenagem por parte do seu time de coração. Recém-aposentado do MMA, o ex-campeão e Hall da Fama do UFC ganhou um espaço reservado somente a ele no 'Museu do Flamengo', que fica localizado na sede do clube na Gávea (RJ).

O espaço em tributo à carreira do lutador conta com itens importantes de sua trajetória, como luvas usadas por ele e os cinturões do WEC e UFC, além do troféu ganho pelo manauara ao ser induzido ao Hall da Fama do Ultimate - todos esses objetos ficarão expostos no local de forma temporária. Através de seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Aldo fez questão de agradecer a homenagem feita pelo clube que conta com sua torcida no futebol.

"Tive a honra de ser convidado pela equipe do Museu do Flamengo e receber uma homenagem tão especial. O Museu agora guarda também parte da minha trajetória e conquistas no UFC, que ficará em exposição temporária na Gávea. Um espaço que representa muito para mim, não só pela minha história no esporte, mas também pela minha paixão de sempre: o Flamengo! Agradeço de coração a toda equipe por esse reconhecimento. Levar meu legado para o lugar que carrega tanta paixão e memória é um presente gigante. O menino que sonhava em jogar futebol, hoje tem parte de sua história contada ali. Obrigado, de verdade", agradeceu Aldo.