Cain Velasquez revela que Dana White pagou valor milionário de sua fiança

Mesmo afastado do octógono desde 2019, Cain Velasquez continua recebendo apoio de nomes importantes do MMA. Em recente participação no podcast 'Basement Talk', o ex-campeão dos pesos pesados do UFC revelou que Dana White pagou sua fiança de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões), permitindo que ele respondesse em liberdade ao processo que enfrentava na Justiça norte-americana.

O lutador passou oito meses preso, acusado de tentativa de homicídio premeditado e outros crimes. Em fevereiro de 2022, Cain foi detido após perseguir de carro Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho em uma creche. Durante a perseguição, Velasquez disparou diversos tiros contra o veículo, mas acabou atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, que sofreu ferimentos no braço.

A fiança - no valor de 1 milhão de dólares - só foi concedida em novembro do mesmo ano, pelo juiz Arthur Bocanegra. Segundo o próprio atleta, foi nesse momento que o presidente do UFC entrou em cena.