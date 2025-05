Bruno Blindado se despede do UFC e anuncia pausa: "Talvez volte, talvez não"

Saúde mental

Além das dificuldades dentro do cage, Bruno enfrentou problemas relacionados à saúde mental nos últimos anos, incluindo crises de pânico. Apesar da pausa, ele não descarta um retorno, seja em outras modalidades ou organizações.

"Se o fogo ainda estiver aceso no meu coração e eu estiver curado dos ataques de pânico, volto a lutar em dois anos. Tenho interesse em boxe profissional, e há oportunidades no PFL, ONE Championship... Mas, por enquanto, quero me desconectar um pouco", explicou Blindado.

Trajetória

Com um cartel de 23 vitórias e 13 derrotas, 'Blindado' chegou ao UFC em 2021 impulsionado por uma sequência de nocautes, incluindo triunfos na Rússia sobre Alexander Shlemenko e Artem Frolov. No começo da passagem pelo evento, venceu suas três primeiras lutas por nocaute, o que lhe rendeu um duelo contra o futuro campeão e compatriota Alex 'Poatan'. Após essa luta, acumulou cinco derrotas em seis combates, embora tenha se destacado com uma vitória por nocaute no primeiro round contra Brad Tavares.