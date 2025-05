Após estreia vitoriosa, Renato Canuto promete fazer barulho no MMA

Estreia aguardada há muito tempo

Diferentemente de alguns de seus colegas do jiu-jitsu que migraram para o MMA, Renato Canuto já pensava em se testar na modalidade desde muito jovem. Porém, alguns empecilhos e as circunstâncias da vida o levaram a focar exclusivamente na arte suave, onde construiu uma carreira vitoriosa. Agora, já incomodado pela 'politicagem' - como o próprio denomina - do jiu-jitsu, o faixa-preta finalmente fez sua tão aguardada estreia nas artes marciais mistas, que já vinha se ensaiando nos últimos anos.

"Eu venho treinando desde moleque. Entro e saio, entro e saio, querendo lutar. Mas nunca aconteceu. Eu tive muita luta cancelada quando eu era moleque. Com 15 anos, (tive uma luta que) foi cancelada, aí meio que eu fiquei desanimado e foquei legal no jiu-jitsu, fiquei só no jiu-jitsu. Anos e anos passaram, finalmente comecei a treinar de novo. Aí comecei a me empolgar, já estava um pouco injuriado com o jiu-jitsu, com as políticas do jiu-jitsu, aí decidi: 'Vou no Mundial mais uma vez e depois disso, quero lutar MMA'. Três anos e meio depois, finalmente, eu consegui fazer minha primeira luta", contou o brasileiro.

Campeão de jiu-jitsu

Renato Canuto possui currículo vitorioso nos tatames. Campeão mundial sem quimono em 2017 e campeão mundial de quimono em 2021, o atleta é figura constante nos principais torneios de grappling.

Aos 28 anos, o jovem se torna uma das promessas brasileiras no MMA. Morando em Las Vegas (EUA), Canuto lidera sua própria academia de jiu-jitsu e treina striking com Matheus Naccache, ex-técnico de José Aldo.