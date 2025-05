Acusado de covardia, Makhachev rebate crítica de Chael Sonnen: "Atleta mediano"

Chance de fazer história garantida

Buscando o status de campeão em categorias diferentes, Makhachev terá uma chance direta de alcançar seu objetivo. Número 1 do ranking peso-por-peso, o wrestler foi agraciado por Dana White como o 'title shot' na divisão até 77 kg, sendo confirmado como próximo adversário do campeão Jack Della Maddalena. Os detalhes do confronto, como data e local, ainda não foram definidos. Caso tenha o braço erguido diante do australiano, Islam se juntaria a uma prateleira de grandes nomes da empresa que chegaram ao topo em duas faixas de peso distintas, como Conor McGregor, Daniel Cormier, Jon Jones, Amanda Nunes, Alex 'Poatan', dentre outros.

Chasing hype and money is not the same as chasing greatness in sport. But average athlete, who built his way to the top with cheap trash talk, won't understand that. So please seat and watch how others doing it, uncle Chael. #doublechamp

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) May 22, 2025

