UFC: Paul Craig relembra cancelamento de luta contra Rodolfo Bellato e indica nova data

O lutador meio-pesado (93 kg) Paul Craig enfrentou uma grande decepção no UFC Vegas 106, quando sua esperada luta contra Rodolfo Bellato, marcada para o 'co-main event' do show em Las Vegas (EUA), foi cancelada em cima da hora. Em participação no podcast 'Believe You Me', o escocês detalhou como foi ser informado sobre o imprevisto minutos antes de entrar no octógono.

A surpresa aconteceu quando o diretor de operações Hunter Campbell entrou na área de aquecimento de Paul para dar a notícia. A visita foi incomum fez Craig imediatamente perceber que algo estava errado. A situação foi ainda mais desconcertante pela proximidade da luta, que aconteceria em apenas 30 minutos.

"Eu fiquei meio chocado. Nunca vi ele entrando assim, normalmente ele não vem desejar boa sorte. Ele entrou e disse: 'Olha, seu oponente saiu (da luta) devido a uma infecção na pele'. Estava a apenas 30 minutos da luta. Você está pronto, aquecido, pronto para dar o seu melhor, e de repente tudo é tirado de você. Fica difícil de acreditar", relatou o escocês, revivendo o momento com emoção.