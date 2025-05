Renato Moicano abraça favoritismo contra Beneil Dariush no UFC 317: "Superior em tudo"

No mundo esportivo, são raros os casos em que um competidor do mais alto nível abraça o favoritismo para uma disputa futura. E no MMA não é diferente. Renato Carneiro, entretanto, pode ser considerado uma exceção à regra. Sem papas na língua, o brasileiro esbanjou confiança para seu próximo desafio dentro do octógono. 'Moicano' enfrenta Beneil Dariush no UFC 317, programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), na tradicional 'Semana Internacional da Luta'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro elegeu seu próximo rival como o lutador mais acessível dentro do top 10 dos pesos-leves (70 kg). Até por ter essa interpretação, Moicano opina que a alta cúpula do UFC optou por esse confronto para que, mesmo que indiretamente, ele se recupere da recente derrota sofrida para o agora ex-campeão Islam Makhachev, no início da temporada. Mesmo elogiando as credenciais de Dariush, o atleta da 'American Top Team' se considera amplo favorito para o embate.

"Ele é velho, mas da minha idade (risos). Eu me considero favorito. Talvez, dentro do top 10, ele (Dariush) seja o adversário mais vencível. Top 10, um cara de 36 anos, bom de jiu-jitsu, tem a mão pesada, é perigoso. Ele pode chegar lá e me nocautear, assim como posso nocautear ele, pode acontecer de tudo. Mas se for olhar no papel, eu me vejo superior a ele em tudo. Cometi um grande erro na luta com o Islam Makhachev e vou tentar melhorar (...) Ele está vindo de três derrotas. Eles colocaram o Dariush lá para eu bater, essa que é a verdade. Vou subir lá, card principal e vou vencer ele", opinou Renato.