Embalado, Melk Costa desafia Josh Emmett para possível card do UFC no Brasil

Sempre disposto a competir, Melk se tornou uma das figurinhas mais carimbadas do UFC nesta temporada. De fevereiro para cá, em um intervalo de somente quatro meses, o brasileiro entrou em ação em três oportunidades diferentes - tendo o braço erguido em todas. Depois da 'maratona', ao que tudo indica, Costa busca um período de molho para recuperar o corpo. Afinal de contas, o paraense desafiou Emmett para uma disputa em solo nacional. E, apesar do Ultimate não ter oficializado nada nesta direção, a tendência é que um show da liga saia do papel no Brasil no fim do ano - provavelmente em novembro.

@JoshEmmettUFC I'm a big fan of your fighting style, you're an animal, I invite you to come fight with me here in Brazil@AgFight @#ufc #ufcbrasil

