Jon Jones aumenta dúvidas sobre aposentadoria após postagem misteriosa

O campeão dos pesados do UFC, Jon Jones, atualizou seus seguidores sobre sua carreira e status dentro do MMA em uma postagem feita nesta quarta-feira (21) no X (antigo Twitter), onde abordou a possibilidade de aposentadoria e refletiu sobre seu legado. A mensagem do lutador gerou especulação sobre seu futuro no esporte, especialmente com a crescente expectativa de uma luta contra o detentor do cinturão interino da categoria, Tom Aspinall.

Jones, que conquistou o título dos pesados em 2023 ao derrotar Ciryl Gane e defendeu o cinturão com uma vitória sobre Stipe Miocic, tem se mantido discreto sobre quando ou se retornará ao octógono. Sua inatividade gerou frustração entre os fãs, que aguardam ansiosos por sua volta, particularmente para o esperado confronto com Aspinall, que tem se mostrado impaciente e impactado psicologicamente com a 'novela'.

"Eu não sei se quero chamar isso de aposentadoria. Sinto que sempre poderei aparecer e mostrar o que posso fazer. Tive várias pausas ao longo da minha carreira, minha identidade fora da luta está bem preservada. Estou genuinamente aproveitando a vida, estou crescendo de maneiras diferentes", afirmou de forma cautelosa em resposta a um fã.