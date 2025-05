Jean Silva desmente rumor sobre luta contra Diego Lopes, mas frisa: "Acho perfeito"

Nos últimos dias, um rumor sobre a possível promoção de um duelo verde-amarelo entre Jean Silva e Diego Lopes movimentou os bastidores do mundo das lutas. E ainda que o confronto entre os pesos-penas (66 kg) brasileiros sequer tenha sido confirmado oficialmente pelo UFC e, neste momento, não passe de especulação, ao menos uma das partes parece disposta a aceitar o desafio.

Em um vídeo publicado no seu canal no 'Youtube', Jean Silva esclareceu que tudo não passou de um rumor e negou que tenha recebido uma oferta para encarar o compatriota Diego Lopes no UFC. No entanto, o 'Lord' - como o atleta da equipe 'Fighting Nerds' é conhecido - deu seu aval para que o duelo verde-amarelo saia do campo das especulações e se torne real.

Em franca ascensão na divisão dos penas, o paulista vê no potencial confronto contra o manauara radicado no México uma oportunidade de ouro para subir degraus importantes no ranking e, consequentemente, se aproximar de uma disputa pelo cinturão da categoria. Isso porque, além de Diego ocupar atualmente o segundo lugar no top 15 dos penas, Jean considera que o duelo de estilos com o rival o favoreceria dentro do octógono.