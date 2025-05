Garoto prodígio! Conheça o Adriano Imperador do MMA brasileiro

O esporte brasileiro pode ter um novo 'Imperador'. Com apenas 17 anos de idade, Adriano Sousa tem chamado atenção no cenário nacional do MMA. Recentemente, o jovem lutador brilhou ao conquistar uma impressionante vitória sobre Anthony Kuakoski por finalização, na 14ª edição do Future MMA, realizada em 6 de abril, em Balneário Camboriú (SC), ampliando sua invencibilidade e a expectativa sobre o seu futuro.

Com cinco vitórias em cinco lutas profissionais, quatro por finalização e uma por nocaute, o novo Adriano Imperador - cujo apelido remete diretamente ao ex-jogador de futebol, ícone da Seleção Brasileira - já é visto como uma das grandes promessas brasileiras no esporte. Sua ascensão precoce lembra a do mexicano Raul Rosas Jr, lutador mais jovem a estrear no UFC após impressionar no Contender Series com apenas 17 anos.

"Ele (Raul Rosas Jr) serve como inspiração e também como um alvo para mim. Quero ser ainda mais jovem do que ele foi ao entrar no UFC. Estou trabalhando duro para isso e acredito que, quando eu chegar lá, serei ainda melhor", afirmou Adriano.