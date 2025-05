Empresário prevê vitória "ainda pior" de Ankalaev sobre Poatan em possível revanche

A revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, pelo título meio-pesado (93 kg) do UFC, ainda não foi sequer marcada oficialmente pela organização, mas segue como um dos assuntos mais comentados pela comunidade do MMA. Desta vez, quem decidiu dar seu pitaco sobre o provável segundo embate entre 'Poatan' e o russo foi Ali Abdelaziz, empresário do atleta do Daguestão (RUS).

Em recente entrevista ao site 'MMA Junkie', o renomado empresário - bem ao seu estilo - fez uma ousada previsão sobre a revanche. Na opinião de Abdelaziz, Ankalaev tem tudo para repetir o triunfo sobre Poatan, e de maneira ainda mais contundente que da primeira vez, quando se sagrou campeão meio-pesado do Ultimate ao vencer o striker paulista na decisão unânime dos juízes.

"Eu acho que Ankalaev, em uma próxima vez, o venceria ainda pior. Porque todo mundo lutou contra Alex com muito medo. Ankalaev foi lá, de igual para igual com ele, e o machucou. Ele não machucou Ankalaev. Eu acho que vai ser uma revanche muito interessante. Só não vejo essa luta passando de três rounds com Ankalaev. Quando você tem esse tipo de confiança, lutar com um dos caras mais assustadores da divisão e vencê-lo, eu acho que vai ser bom. É uma boa revanche que as pessoas estão esperando", declarou Ali.