De olho no cinturão, Virna Jandiroba se oferece para enfrentar a campeã na China

Plano B engatilhado

Embalada por cinco vitórias seguidas, Virna é, incontestavelmente, a desafiante natural ao título dos palhas. Entretanto, a aguardada disputa contra Zhang pode ser ameaçada por uma eventual superluta entre as campeãs Weili e Valentina Shevchenko. Caso saia do papel, tal confronto ocorreria na divisão peso-mosca (57 kg), com 'Magnum' subindo para tentar o bicampeonato.

Atenta à nova dinâmica do Ultimate de, a princípio, evitar bicampeões simultâneos, Jandiroba também trabalha com a possibilidade de competir por um cinturão até 52 kg vago. Neste cenário, portanto, sua adversária não seria Zhang, e sim alguma outra atleta que figure no pelotão de elite dos palhas. Independentemente de qual rota o UFC optar, a tendência é que Carcará entre em ação para brigar pelo título na próxima rodada.

Zhang Weili, I've heard that you want to defend your belt in China. Let's do this!! I've always wished to visit China. #UFCChina #UFCShanghai ?? ?? ?

- Virna Jandiroba (@VirnaJandiroba) May 22, 2025

