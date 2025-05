Top 7 dos leves aposta em vitória de Do Bronx no UFC 317: "Grande para o Topuria"

Desde que foi anunciado, no início do mês, o confronto entre Charles Oliveira e Ilia Topuria tem dado o que falar entre os fãs de MMA. Além dos torcedores, lutadores profissionais também projetam como o duelo pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) transcorrerá dentro do octógono. Top 7 do mundo na categoria, Mateusz Gamrot fez sua própria análise da disputa que lidera o UFC 317, em Las Vegas (EUA). E, em seu entendimento, 'Do Bronx' terá o braço erguido contra o georgiano radicado na Espanha, retomando o posto de campeão que já foi seu no passado.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o wrestler polonês citou a diferença física entre os dois competidores como um fator crucial para a luta e que, na teoria, favorece Charles - mais alto e dono de maior envergadura. Apesar de reconhecer o poder de fogo de Topuria, Gamrot previu que o brasileiro, perigoso em pé e, sobretudo, no solo, pode se tornar o primeiro atleta a derrotar o ex-campeão peso-pena (66 kg) no MMA profissional.

"É um confronto interessante. Os dois caras são muito bons. Se o Ilia conseguir acertar a cabeça do Charles Oliveira, ele pode, com certeza, derrubá-lo. Mas acho que o (Charles) Oliveira é muito grande para ele (Topuria), além de ser um lutador completo. Então acredito que o Oliveira vai vencer essa luta. Acho que sim, ele é grande. Vai depender da sua performance. Acho que no solo ele pode ser bem melhor do que o Ilia, especialmente por conta da diferença de tamanho. Oliveira é um cara grande e o Ilia é pequeno. Então se o Oliveira pegá-lo no chão, trará problemas. Acho que o Oliveira vai ganhar", palpitou o polonês.