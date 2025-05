Tensão entre Ian Garry e Michael Morales esquenta após UFC Vegas 106

A rivalidade entre Ian Machado Garry e Michael Morales ganhou um novo capítulo após os acontecimentos do último fim de semana no UFC Vegas 106. Com uma vitória avassaladora por nocaute sobre Gilbert 'Durinho' Burns, o equatoriano de 25 anos não apenas manteve seu cartel invicto - agora com 18 vitórias - como voltou a mirar no irlandês como próximo oponente.

Garry respondeu com serenidade às declarações do rival, destacando que jamais teve qualquer tipo de contato direto com ele. Durante sua participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o europeu se disse surpreso com a hostilidade.

"Se ele tem um problema, que fique com ele. Isso não me incomoda. Eu não acredito que já tenha conhecido ele, trocado uma palavra com ele, nada", afirmou o peso meio-médio (77 kg).