Promessa do UFC aposta em vitória de Dricus du Plessis sobre Khamzat Chimaev

Com o aguardado confronto entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev se aproximando, crescem as expectativas para o UFC 319, marcado para 16 de agosto, em Chicago (EUA). A luta principal do evento colocará frente a frente o campeão dos pesos-médios (84 kg) e um dos nomes mais temidos da atualidade. Para Reinier de Ridder, no entanto, o favoritismo está do lado do sul-africano.

Durante entrevista ao 'MMA Junkie', De Ridder não apenas afirmou acreditar na vitória de Du Plessis, como também previu um desfecho nos rounds finais, apostando no ritmo e na durabilidade do campeão.

"Não acho que o Khamzat vá conseguir acabar com ele cedo, e o Dricus é um desgraçado. Ele continua indo pra cima e melhora a cada round. Vejo o Dricus finalizando ele no quarto ou quinto round, talvez com muito volume. Acho que o Khamzat pode até derrubá-lo nos dois primeiros rounds, pegar as costas, talvez. Mas acho que o Dricus tem uma boa chance", analisou o lutador, que enfrentará Robert Whittaker em julho, de olho em uma vaga no top 5 da divisão.