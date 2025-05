Pantoja analisa revanche contra Kai Kara-France quase dez anos após 1ª luta: "Evoluí mais"

Vitória na primeira luta

O primeiro duelo entre Pantoja e Kara-France ocorreu em 2016, pelas quartas-de-final do TUF 24. Na ocasião, o brasileiro, que vinha de vitória sobre o mexicano Brandon Moreno, precisou ser bastante estratégico para superar o neozelandês na decisão unânime dos juízes e avançar na competição.

"Eu o venci dez dias depois de vencer o Brandon Moreno. E quando eu lutei com ele, eu estava com um corte no olho. Isso tudo fez com que eu não quisesse entrar no in-fight com ele - sabia que ele pegava bem. E fiquei com medo de cortar de novo e que o sangue fizesse ele vencer a luta. Lembro que eu não tomei quase nenhum soco dele nessa luta. Fui muito estratégico e venci sem tomar um dano maior onde eu já estava machucado", recordou.

Desabafo

O reencontro com Kara-France, por sinal, marca a terceira vez que Pantoja enfrenta um 'velho conhecido' em cinco lutas pelo cinturão peso-mosca do UFC. A repetição de adversários, no entanto, não parece incomodar o lutador brasileiro, que fez questão de exaltar a competitividade entre os tops da categoria, e aproveitou para fazer um desabafo em relação a forma como parte da comunidade do MMA enxerga a divisão até 57 kg.

"Eu vejo que ainda há uma certa discriminação com o peso-mosca. É uma categoria muito competitiva. Eu já ganhei do número 1, que é o (Brandon) Royval, duas vezes, do número 2, que é o ex-campeão (Brandon Moreno), três vezes. Só que esses caras ganham dos outros, isso mostra a competitividade dessa divisão. Você vê um japonês que estava vindo no hype, o Tatsuro (Taira), foi lá e o Royval ganhou dele. O Amir Albazi estava vindo em um hype legal também, ganhando de todo mundo, e o Moreno mostrou que as coisas são diferentes. O (Steve) Erceg veio, fez uma luta boa comigo, achou que estava bem, caiu para o Kai Kara-France e para o Moreno. É uma categoria com uma habilidade muito alta, principalmente o Moreno e o Royval. Você tem o Manel Kape também, que é um cara que dá show na luta. Só que ainda há essa discriminação da categoria - hoje em dia muito melhor do que em tempos atrás", finalizou.