Nova data! Evento inaugural da PFL África é remarcado para o dia 19 de julho

PFL África

O lançamento da PFL África, que é comandada pelo ex-campeão peso-pesado do UFC e principal astro da Professional Fighters League Francis Ngannou, tem como objetivo fomentar o esporte e revelar novos talentos no continente. Para isso, a organização promoverá eventos em território africano nos quais as principais promessas locais poderão se apresentar e competir.

PFL África Cape Town date has moved to Saturday, July 19th

Tickets for the historic PFL Africa/PFL Champion Series event set to go down at the GrandWest Arena in Cape Town, South Africa

- PFL (@PFLMMA) May 20, 2025