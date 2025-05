Jogo mental? Anthony Smith vê estratégia por trás do silêncio de Jon Jones

A indefinição no topo da divisão dos pesos-pesados do UFC continua gerando debates e especulações. De um lado, Jon Jones, detentor do cinturão linear. Do outro, Tom Aspinall, campeão interino, cada vez mais impaciente com a falta de um confronto oficial para unificação dos títulos.

Para Anthony Smith - ex-rival de Jones e atual comentarista - o comportamento do norte-americano não é casual. Em participação no 'UFC Live', Smith sugeriu que 'Bones' está conduzindo uma estratégia calculada de controle psicológico, algo que, segundo ele, é marca registrada do veterano.

"Jon é um mestre da manipulação e dos jogos mentais. Ele faz isso há anos contra os melhores do mundo. Se eu fosse o Aspinall, seria mais contido. Ele está cutucando o ego do Jon, tentando forçá-lo a reagir - mas isso só reforça o controle que o Jon exerce. Ele precisa estar no comando de tudo", analisou.