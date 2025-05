Jean Silva rebate provocação de Topuria após oferta de ajuda a Do Bronx no UFC 317

O brasileiro Jean Silva está mesmo atento à próxima disputa pelo título peso-leve (70 kg) entre Charles Do Bronx e Ilia Topuria, marcada para o UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). Depois de se oferecer para ajudar na preparação do compatriota da equipe 'Chute Boxe Diego Lima', o peso-pena (66 kg) da 'Fighting Nerds' viu o georgiano radicado na Espanha provocá-lo, e não deixou barato.

Ao tomar ciência da oferta de ajuda de Jean a Do Bronx, Topuria parece ter se incomodado. Principalmente com o fato do peso-pena ter dito que poderia imitar o seu estilo de luta durante os possíveis treinos com seu próximo oponente. Em uma recente coletiva de imprensa na Espanha, o georgiano debochou da proposta do brasileiro e colocou em xeque sua real capacidade de copiar seu estilo de lutar, questionando o motivo de não fazê-lo dentro do octógono em seus combates.

Como era de se esperar, a provocação do ex-campeão peso-pena do UFC não ficou sem resposta. Através de um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Jean Silva 'dobrou a aposta' e afirmou com todas as letras que é um lutador melhor que Ilia Topuria. Além disso, o brasileiro ressaltou que sua dedicação ao estudo é um dos motivos que o ajudam a conhecer tão bem o jogo de outros atletas do Ultimate.