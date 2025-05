Furou a bolha! UFC ganha dois prêmios no 'Sports Emmy Awards' por card na Esfera

"Vocês aqui presentes que também trabalham nesta indústria sabem o quão sortudo essa equipe foi por trabalhar em um projeto tão ambicioso quanto o Noche UFC. Gostaria de agradecer à Academia e também agradecer ao Dana White por sua visão ousada e por permitir que esse time atrás de mim trouxesse um grande impacto para esse show. Obrigado a todos que contribuíram para esse resultado espetacular", destacou Borsari em seu discurso no palco, já com o troféu em mãos.

Estrutura à disposição na Esfera

A estrutura da Esfera também permitiu uma experiência única para os fãs. Quem esteve presente no card se deparou com telões gigantes e tecnologia de ponta, com efeitos de última geração. Em sua parte externa, a arena apresenta 54 mil metros quadrados de tela. Internamente, ela tem capacidade para 18 mil pessoas, possui outro telão, de 15 mil metros quadrados e com resolução em 18k, e um sistema de som extremamente potente, composto por 160 mil auto falantes, estrategicamente posicionados. Os assentos também foram inovadores, pois vibraram durante a realização do show, principalmente na hora das lutas.

Números do Noche UFC

Por se tratar de um card inédito e provavelmente único na história do Ultimate, o 'Noche UFC' contou com um grande aporte financeiro. Dois meses antes do show, Dana White revelou que já havia investido quase R$ 100 milhões para concretizar a atração na Esfera. Em contrapartida, o alto investimento se mostrou justificado. Afinal de contas, o evento bateu recorde de maior arrecadação da história, embolsando mais de R$ 120 milhões somente com a bilheteria.

Noche UFC: For Mexico, For All Time won the Sports Emmy for Graphic Design - Specialty.#UFCpic.twitter.com/RYyu6TLGQM