Fim da linha? Ex-campeã do UFC, Miesha Tate deixa futuro como lutadora em aberto

No início de maio, no card do UFC Des Moines, Miesha Tate voltou a competir após um ano e meio afastada dos octógonos. Diante de Yana Santos, a ex-campeã peso-galo (61 kg) travou um duelo parelho, mas acabou derrotada na decisão dos juízes. A performance contra a rival russa pode ter marcado a última aparição da veterana como lutadora profissional de MMA, possibilidade admitida pela própria.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Miesha revelou que duas graves lesões ligamentares a obrigaram a ficar tanto tempo sem lutar. Feliz por ter superado as adversidades no período afastada, a americana exaltou o fato de ter voltado a competir no Ultimate. Ao projetar seu futuro, entretanto, a atleta de 38 anos fez mistério, mas admitiu que existe a possibilidade iminente de pendurar as luvas em breve.

"E depois de estar 18 meses parada e após a maior lesão da minha carreira, eu posso dizer que, sinceramente, estou feliz com essa performance (no UFC Des Moines). Estou feliz, mesmo com a derrota. Não tomarei decisões finais e definitivas ainda. Ainda é incerto se eu vou lutar novamente ou não. Não vou esclarecer nenhuma dessas questões (ainda), porque não acho que haja uma resposta certa ou errada para isso. Em breve atualizarei todos vocês", informou a americana, em parte de seu pronunciamento.