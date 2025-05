De novo! Hall da Fama do UFC é preso por dirigir embriagado nos EUA

Ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC, Pat Miletich está novamente com problemas com a lei. De acordo com registros online, o veterano de 57 anos foi preso na última segunda-feira (19), sob acusação de dirigir embriagado mais uma vez.

Ainda de acordo com os registros policiais, Miletich foi sentenciado a 30 dias de prisão na 'Scott County Jail', no estado norte-americano de Iowa. Esta não foi a primeira vez que o ex-lutador do UFC foi pego dirigindo sob a influência de bebidas alcóolicas ou drogas.

Na verdade, recentemente, o veterano foi sentenciado a dois anos de liberdade condicional por conta de um incidente similar, ocorrido em 2023. Vale destacar que Miletich também foi condenado em 2019 e 2021 pela acusação de dirigir embriagado.