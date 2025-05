Kleber Bambam desafia ator Duda Nagle para duelo de boxe entre 'vítimas de Popó'

No último sábado (17), em São Paulo, o 'Fight Music Show' promoveu sua sexta edição. E, assim como nos show anteriores, o evento contou com o brilho de Acelino Freitas na luta principal. Sem grandes sustos, 'Popó' derrotou o ator Duda Nagle que, mesmo extremamente atingido, deu show de resistência e se manteve no duelo até o último gongo. Atento ao confronto que liderou o card, Kleber Bambam propôs um desafio duplo.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-BBB indicou que Popó não utilizou 100% de sua capacidade dentro do ringue para, ao seu ver, poupar Duda Nagle. Disposto a provar seu ponto, Bambam desafiou o ator para um combate entre 'vítimas' do tetracampeão mundial de boxe. Em seguida, caso obtenha êxito contra o ex-marido de Sabrina Sato, Kleber ressaltou que também gostaria de tirar uma revanche com Acelino do papel.

"Vou falar um pouco da luta do Popó contra o Duda. Foi um teatro. Duda, você queria se testar e o Popó te testou só (com) 50% (da força). Toda vez que bateu na sua cabeça, caiu. Teatro combinado, só bateu na cintura e usou a força de 50%. Poxa, Duda. Falar que você aguentou e ainda mais do que o Bambam. Você falou, deu uma cutucada em mim, disse que só durei 36 segundos. Então vamos (lutar) eu e você. Não dá, o Popó brincou contigo. Vamos eu e você, Popó te treina. Vou bater em você. E Popó, depois quero você, está dado o recado. Quero a revanche com você, mas primeiro vou bater no seu aluno Duda", declarou Bambam.