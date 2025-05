Ilia Topuria encerra parceria com treinadores antes de encarar Charles Do Bronx no UFC 317

Faltando pouco mais de um mês para a realização do UFC 317, uma notícia pegou os fãs de MMA de surpresa. Um dos protagonistas da luta principal do evento marcado para acontecer no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), Ilia Topuria decidiu promover uma mudança drástica no seu camp de preparação para a disputa contra o brasileiro Charles Do Bronx, válida pelo cinturão peso-leve (70 kg) da entidade.

De acordo com o periódico espanhol 'Marca', Ilia e seu irmão, Aleksandre Topuria, também lutador do Ultimate, colocaram um ponto final na parceria de anos com os treinadores Jorge e Agustín Climent. Ainda segundo a publicação, a separação teria sido motivada pela mudança do ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC de Alicante, cidade na qual residia e treinava na academia 'Climent Club', para Madrid, capital da Espanha.

O fim da parceria teria ocorrido de forma amigável. Em contato com o 'Marca', Topuria fez questão de agradecer pelo aprendizado e crescimento como lutador e pessoa ao lado dos irmãos Climent nos últimos anos. Os treinadores também deixaram claro que seguem torcendo pelo sucesso do agora ex-pupilo.