Ex-campeão do Bellator, Patchy Mix assina com o UFC e estreia contra algoz de José Aldo

A fusão entre Bellator e PFL, realizada no fim de 2023, tem se mostrado, com o tempo, um experimento não tão bem-sucedido. E prova disso é a insatisfação de inúmeros astros da então liga presidida por Scott Coker desde que a marca passou a ser comandada pela 'Professional Fighter League'. Um dos nomes que endossava tal lista era o de Patrick 'Patchy' Mix. Ex-campeão peso-galo (61 kg), o americano conseguiu se livrar do 'limbo' que vivia e, livre no mercado, assinou com o UFC, principal liga de MMA do mundo.

No início da temporada, quando ainda estava vinculado contratualmente à PFL, Patchy, insatisfeito, pediu publicamente para ser liberado pela empresa. O desfecho foi concluído nas últimas semanas, e não demorou muito para que o americano se tornasse alvo de uma investida do Ultimate. Disposto a recuperar o tempo perdido, Mix foi escalado para o card do UFC 316, no dia 7 de junho, contra Mario Bautista - algoz recente de José Aldo. O ex-campeão do Bellator assumiu a vaga de Marlon Vera, que deixou o confronto lesionado.

"Aqui é o Patchy 'No Love' Mix. No dia 7 de junho, em três semanas, acompanhem a minha luta. UFC 316. Sou 21-1 (no MMA). Vou atrás dele (Bautista) e também vou atrás desse cinturão", declarou o americano, especialista na luta agarrada, através de um post na página oficial do Ultimate nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).