Estrela do boxe, Claressa Shields anuncia o fim de sua aventura no MMA

A aventura da estrela do boxe Claressa Shields no MMA chegou ao fim. O anúncio foi feito pela própria lutadora americana - considerada por boa parte da comunidade das lutas como a maior boxeadora de todos os tempos - em participação recente no programa 'The Ariel Helwani Show'.

De acordo com a boxeadora, que agora voltará a focar somente na sua carreira na nobre arte, a PFL chegou a oferecer uma nova luta, que foi prontamente recusada por ela. Além da falta de tempo hábil para se adaptar completamente às diferentes áreas do MMA, especialmente o 'grappling', Claressa Shields credita sua decisão aos pedidos da família e do namorado, que eram contra sua atuação nas artes marciais mistas.

"MMA acabou. Foi divertido. Não tenho tempo suficiente para treinar para isso. Leva seis a oito meses apenas para me preparar para defender quedas. Mesmo que eu tenha melhorado bastante, eu dediquei meu tempo, quebrei meu braço duas vezes... Foi divertido e eu aproveitei cada luta", decretou Shields.