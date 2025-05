Empresário cava title shot para Gaethje contra vencedor de Topuria vs Do Bronx

Reivindicação legítima

Apesar da derrota para Max Holloway em disputa do cinturão simbólico de "BMF", Gaethje ainda exibe um cartel recente de vitórias relevantes, incluindo um nocaute sobre Dustin Poirier - que, posteriormente, recebeu uma chance de disputar o título linear da categoria. Esse histórico, segundo Abdelaziz, reforça o mérito de sua reivindicação.

"Ele nocauteou o Dustin Poirier, e mesmo assim foi o Dustin quem teve a chance pelo título. Como explicar que o Justin não merece ser o próximo? Justin nunca escolheu adversário. Ele luta com qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas é preciso que haja justiça", questionou o empresário.

Se Charles Oliveira sair vitorioso no UFC 317, uma revanche com Gaethje estaria no horizonte - já que o brasileiro finalizou o americano no primeiro round do UFC 274, em 2022. Por outro lado, caso Topuria conquiste o cinturão, Abdelaziz acredita que o confronto com seu cliente ganharia proporções ainda maiores.

"Se Ilia vencer, Justin Gaethje x Ilia Topuria é uma superluta", projetou.

Por enquanto, Gaethje aguarda o desfecho do duelo entre Topuria e Do Bronx, na expectativa de que sua próxima caminhada rumo ao título esteja se desenhando. Até o momento, no entanto, o UFC não confirmou quem será o primeiro desafiante ao trono dos leves após o UFC 317.