Campeão olímpico se declara culpado após ser preso em operação contra prostituição

"Eu aprendi bastante durante este processo. Me ensinou muito sobre mim mesmo e agora planejo fazer escolhas bem melhores. O 'John School' foi muito bom. É um ótimo curso onde aprendi o porquê eu tomei a decisão que tomei. Eu tinha muito orgulho. Aprendi sobre o impacto que essas decisões têm não somente sobre minha família, mas em toda a comunidade", destacou o wrestler americano durante seu julgamento, de acordo com o site 'MMA Fighting'.

Relembre o caso

Kyle foi um dos 16 homens flagrados durante uma operação secreta que visava diminuir os níveis da prática de sexo remunerada em Ohio - conduta ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, com exceção de Nevada. Para efetuar possíveis prisões, a polícia publicou anúncios falsos de algumas acompanhantes online como parte da estratégia, a fim de monitorar as respostas.

Um sujeito, posteriormente identificado como Snyder, teria mandado uma mensagem de texto para o número listado na divulgação, aceitando se encontrar com a suposta mulher em um hotel local de Columbus. Ao chegar no local, Kyle teria pago uma policial disfarçada com dinheiro em espécie e solicitado sexo oral. O wrestler olímpico foi então preso em flagrante por envolvimento com prostituição, mas posteriormente liberado.

Carreira brilhante no wrestling

Snyder é uma das maiores referências da modalidade nos EUA da última década. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, ele se tornou o americano mais jovem da história a conquistar a medalha de ouro no wrestling. Na edição seguinte, em Tóquio, Kyle bateu na trave, mas conseguiu levar a medalha de prata. Além do currículo olímpico, o atleta de 29 anos é sete vezes medalhista em Mundiais e três vezes campeão nacional, quando ainda representava a Universidade Estadual de Ohio.