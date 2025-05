Mairon Santos exalta vitória sobre Sodiq Yusuff no UFC Vegas 106: "Divisor de águas"

Apesar de estar apenas iniciando sua trajetória dentro do Ultimate, Mairon Santos passou por um momento que pode definir seu futuro na liga daqui em diante. Conforme o próprio classificou, uma espécie de "divisor de águas". Com apenas 24 anos de idade, o brasileiro dominou e venceu o experiente Sodiq Yusuff no último sábado (17), durante o card do UFC Vegas 106. Com uma vitória maiúscula contra um adversário de peso, 'The Legend', como é conhecido, projeta desafios ainda maiores para as próximas rodadas.

O triunfo contra o rival nigeriano ganhou ainda mais magnitude pois o duelo foi elevado ao posto de 'co-main event' da noite, após a luta entre Rodolfo Bellato e Paul Craig ser cancelada de última hora. Com um desempenho positivo em um confronto com mais holofotes, Mairon admitiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que a tendência é que a alta cúpula do UFC passe a investir ainda mais suas fichas em seu potencial daqui em diante. Apesar da responsabilidade, o jovem carioca acredita estar pronto para eventuais 'testes de fogo'.

"Sim (devo enfrentar desafios maiores). Quando estava pensando nessa luta, estava sempre confiando: 'Essa é a luta que vai ser um divisor de águas' (na carreira). Porque ganhando desse cara (Sodiq Yusuff), não tem como voltar para trás, lutar com esses caras de cartel irregular. Não. Vou pegar nomes de respeito, como ele. Essa luta mudou bastante coisa (para o futuro). Vou enfrentar caras duros. Mas também sou um lutador duro, hoje percebi isso. Toda a dúvida que a galera tinha, espero que não tenham mais. Até porque eu não tenho mais dúvidas, sei que posso competir contra os melhores", destacou Santos.