Luana Santos comemora feito inédito em vitória no UFC Vegas 106: "A primeira"

Depois de sofrer sua primeira derrota no Ultimate em agosto do ano passado, Luana Santos conseguiu se recuperar no último sábado (17), ao finalizar a compatriota Tainara Lisboa, no card preliminar do UFC Vegas 106. Mais do que apenas retomar o caminho das vitórias, a judoca brasileira entrou para a história do maior evento de MMA do planeta.

Isso porque o golpe que definiu seu triunfo sobre Tainara nunca havia sido aplicado com sucesso por outra mulher no octógono do Ultimate. Sendo assim, Luana se tornou a primeira lutadora do UFC a finalizar uma rival com uma 'americana' - fato muito comemorado pela atleta tupiniquim, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

"Eu sabia dos pontos fortes da Tainara, sabia da trocação dela... Eu não conseguia ver o jogo de grappling dela me causando algum medo, eu sabia do meu potencial. Desde que casou essa luta, eu falei que eu ia fazer uma luta segura - ainda mais que eu estava vindo de derrota. Vim para fazer uma luta segura, receber meus dois cheques (apresentação + vitória). Eu planejei isso o camp inteiro. Finalizei com uma americana, que ninguém tinha. Foi a primeira, eu nem sabia disso, fiquei muito feliz. Primeira mulher que finaliza com uma americana. Graças a Deus. Estou muito feliz", exaltou Luana.