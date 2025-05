José Aldo bate o martelo e oficializa aposentadoria: "Cumpri meu propósito"

Há pouco mais de uma semana, após ser superado no UFC 315, José Aldo anunciou sua aposentadoria. Dias depois do evento, entretanto, o veterano deixou seus fãs confusos ao deixar abertas as portas para um eventual retorno em uma publicação em suas redes sociais. A incerteza sobre o assunto foi devidamente encerrada pelo próprio no último sábado (17). Durante uma coletiva de imprensa promovida no Rio de Janeiro, o 'Campeão do Povo' bateu o martelo e oficializou o fim de sua carreira como lutador profissional.

Em uma cerimônia que contou com a presença de nomes importantes em sua trajetória, como Dedé Pederneiras e Thales Leites, Aldo destacou que sua volta à ativa em 2024 foi com o intuito de voltar a conquistar o cinturão do UFC. Tal objetivo, entretanto, se tornou inviável com os recentes tropeços dentro do octógono. Desta forma, sem uma meta e confortável do ponto de vista financeiro, o 'Rei do Rio' optou por pendurar as luvas em definitivo.

"Não, não me vejo mais lutando. Quando voltei (ao UFC em 2024), não foi por dinheiro, foi por um propósito que tinha, um chamado. Eu tentei cumprir isso e não deu certo. Dei meu máximo e fiquei feliz por tudo que conquistei. Não há luta que me faria voltar. Colocar o quimono, fazer sparring, só daqui a uns cinco anos. Graças a Deus eu terei quase 50 anos daqui a cinco anos, então não tem possibilidade de lutar. Me vejo treinando para ajudar meus amigos. Mas colocar um quimono ou algo assim para lutar, nunca mais", frisou Aldo, de acordo com o site 'MMA Fighting'.