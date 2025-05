Jon Jones culpa o UFC por indefinição sobre seu futuro: 'Já comuniquei meus planos'

Apontado como o 'GOAT' do MMA e atual dono do cinturão linear dos pesos-pesados, Jon Jones é um dos maiores nomes que o UFC já consagrou. E mesmo no posto de campeão até 120 kg e com as credenciais que possui, o americano não tem nenhum tipo de definição sobre seu futuro na empresa. Seus fãs, inclusive, sequer sabem se 'Bones' entrará em ação mais uma vez antes de encerrar a carreira. Mas segundo o próprio, essa incerteza que gira em torno de seu eventual retorno está mais atrelada ao Ultimate do que a ele.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Jones respondeu alguns ataques de seus seguidores. O americano se tornou alvo ao compartilhar sua rotina "de férias" na Tailândia. Sem paciência, alguns fãs alegaram que Jon seria retirado do posto de campeão e também questionaram seu interesse em enfrentar Tom Aspinall, dono do título interino da categoria. Bem ao seu estilo, Bones se eximiu de culpa, atrelando a atual conjuntura à conduta da alta cúpula do UFC.

"(Ter o cinturão) tomado? Risos. Eu pareço o tipo de pessoa que me importa com coisas deste tipo? Vocês (fãs) estão latindo para a árvore errada. Eu comuniquei ao UFC os meus planos há muito tempo. Não faço ideia por que eles ainda não compartilharam isso com vocês", escreveu Jones, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).