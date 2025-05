Ex-campeão do UFC aposta em Topuria e avisa: "Pode ser uma noite ruim para o Charles"

Faltando pouco mais de um mês para o aguardado UFC 317, a luta principal entre Charles 'do Bronx' e Ilia Topuria segue movimentando as análises do mundo do MMA. O combate vale o cinturão dos pesos-leves (70 kg), atualmente vago após a subida de Islam Makhachev para a divisão dos meio-médios (77 kg). Com dois estilos contrastantes e trajetórias marcantes, o duelo promete ser um dos mais intrigantes do ano.

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC, Aljamain Sterling foi um dos nomes que comentou o confronto, destacando os riscos que o brasileiro pode correr caso adote uma abordagem excessivamente ofensiva. Em entrevista ao podcast 'The Weekly Scraps', o norte-americano analisou os perigos do jogo em pé contra um adversário com o poder de nocaute de Topuria.

"Oliveira é derrubado praticamente em toda luta. Se Ilia conseguir tocar o queixo dele como faz com os outros, pode ser uma noite ruim para o Charles", avaliou.