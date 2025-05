Duelo canino? Apelidado de Dálmata, Melk Costa sugere luta contra Patrício Pitbull no UFC

Duelo canino no UFC?

Outra opção especulada pelo próprio Melk seria abdicar de um oponente ranqueado em favor de um rival renomado no mundo do MMA. Neste cenário, o 'Dálmata' - apelido adotado por ele recentemente, em alusão ao fato de ser portador de vitiligo - sugeriu um possível duelo 'canino' contra o compatriota Patrício 'Pitbull' Freire, ex-campeão do Bellator e recém-chegado ao Ultimate.

"O Patrício Pitbull não está no ranking? Seria legal Dálmata vs Pitbull. A gente tem o mesmo empresário. (Mas) para mim, seria uma honra lutar contra o Patrício Pitbull, acompanho esse cara desde que eu comecei a lutar, já assistia 'highlight' dele", propôs.

Primeiro semestre perfeito

Depois de intercalar vitórias e derrotas nas suas quatro primeiras lutas pelo Ultimate, Melquizael Costa mudou de patamar dentro do evento ao engatar uma sequência perfeita no primeiro semestre de 2025. Neste período, o 'Dalmata' enfileirou três triunfos consecutivos no octógono mais famoso do mundo, sobre Andre Fili, Christian Rodriguez e, mais recentemente, Julian Erosa, e agora já sonha com uma vaga no concorrido ranking top 15 dos pesos-penas do UFC.

