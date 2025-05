Amizade! Strickland revela luta recusada contra Borralho: "Nós dois dissemos não"

Sem lutar desde agosto do ano passado, Caio Borralho já expressou - múltiplas vezes - sua insatisfação com a dificuldade de marcar seu próximo compromisso no UFC. Mas, aparentemente, o peso-médio (84 kg) brasileiro teve a oportunidade de medir forças com um ex-campeão da categoria e recusou a oferta.

Pelo menos é o que garante Sean Strickland. Em entrevista ao canal 'Helen Yee', do 'Youtube', 'Tarzan' - como é conhecido - revelou que o UFC tentou casar um confronto entre ele e Borralho, mas ambos rejeitaram a proposta. Isso porque, de acordo com o ex-campeão, a relação entre os dois vai além do octógono e, sendo assim, a amizade falou mais alto que os interesses profissionais. O americano ainda deixou claro que, de sua parte, só enfrentaria o amigo em caso de uma disputa pelo cinturão até 84 kg da liga.

"Eu queria enfrentar aquele garoto RDR (Reinier de Ridder), mas Mick (Maynard) queria que eu enfrentasse Caio (Borralho). Um cara tão legal. Eu disse não. Bem, nós dois meio que dissemos não. É uma daquelas coisas estranhas onde eu meio que conheço ele. Conheço a esposa dele, conheço a família dele. Tipo, em uma coletiva de imprensa: 'Oi, Caio, como está seu bebê? O que, ele vai fazer dois (anos)?'. É estranho porque eu o conheço e conheço a família dele. Não é divertido. Eu até lutaria (com Caio) se fosse pelo cinturão, mas não só para preencher uma vaga (no evento). A gente se respeita", declarou Strickland.