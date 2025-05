Rodolfo Bellato expõe o motivo que impediu sua luta no UFC Vegas 106

Próxima chance à vista

Bellato estava programado para sua terceira luta no UFC, após se destacar no "Contender Series" e ser contratado pela organização. Com uma estreia vitoriosa e um empate em sua segunda apresentação, o brasileiro via o duelo contra o escocês Craig como uma oportunidade crucial para ganhar destaque na divisão dos meio-pesados (93 kg).

Embora não haja informações detalhadas sobre a condição que causou o cancelamento, especula-se que o confronto possa ser reagendado para o UFC Vegas 107, previsto para o dia 31 de maio.

O Rodolfo Bellato se pronunciou publicamente e explicou o motivo de não ter lutado no #ufcvegas106 pic.twitter.com/fGE9H0gwJF

