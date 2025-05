"Maldição" infinita? Derrota de Durinho amplia zica brasileira nas lutas principais do UFC

Agora, com as derrotas de Deiveson e Durinho, o cenário se agrava e reforça o que muitos fãs do MMA têm chamado de "maldição" dos brasileiros em lutas principais em 2025. Até o momento, nenhum lutador do país conseguiu vencer quando escalado para liderar um card do UFC este ano.

Quem será o próximo?

O próximo brasileiro a encarar uma luta principal no UFC será Charles 'Do Bronx' Oliveira, que disputará o cinturão dos pesos-penas (66 kg) contra o georgiano Ilia Topuria. O combate ocorrerá no UFC 317, no dia 28 de junho, durante a Semana Internacional da Luta, um evento tradicionalmente marcado por grandes disputas. Para Oliveira, ex-campeão da divisão, a luta representará a chance de recuperar o título perdido em 2022, além de quebrar a sequência de derrotas dos atletas brasileiros nas lutas principais do UFC em 2025.

